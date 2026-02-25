Игорь Кобзев и Александр Беспутин обсудили развитие бокса в Иркутской области

«У Иркутской области выстроено взаимодействие с Федерацией бокса России. Неоднократно встречался с руководством федерации, в частности, по вопросам подготовки и проведения в Иркутске чемпионата России по боксу среди мужчин. Уверен, что и дальше наше сотрудничество будет конструктивным и плодотворным, направленным на продвижение бокса в регионе», — сказал глава региона.
Игорь Кобзев отметил: в Иркутской области бокс является базовым и популярным видом спорта. В Приангарье спортивную подготовку под руководством 79 штатных тренеров проходят более 3000 спортсменов. Из них свыше 1100 боксеров имеют спортивные разряды и звания.
В областных и муниципальных спортивных школах работает 31 отделение. Регулярно проводятся областные, межрегиональные и всероссийские соревнования, что является стимулом для дальнейшего развития, роста профессионального мастерства спортсменов и увеличения количества занимающихся этим видом спорта.
Александр Беспутин выразил благодарность Губернатору за развитие бокса в Приангарье. Стороны обсудили возможность участия региона в проекте «Бокс в школу», который предполагает занятия этим видом спорта на уроках физкультуры, сообщает пресс-служба облправительства.
«Иркутская область всегда была кузницей чемпионов. Сибирь в целом — фундамент спорта в нашей стране. Приятно встречаться с руководителем региона, который при высокой занятости вникает во все проблемы, в том числе — в боксе. Наметили много планов, например, внедрение в Иркутской области проекта “Бокс в школу” и подготовку к созданию боксерского центра в Иркутске», — отметил по итогам рабочей встречи Александр Беспутин.