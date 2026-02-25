Игорь Кобзев и Александр Беспутин обсудили развитие бокса в Иркутской области

«Иркутская область всегда была кузницей чемпионов. Сибирь в целом — фундамент спорта в нашей стране. Приятно встречаться с руководителем региона, который при высокой занятости вникает во все проблемы, в том числе — в боксе. Наметили много планов, например, внедрение в Иркутской области проекта “Бокс в школу” и подготовку к созданию боксерского центра в Иркутске», — отметил по итогам рабочей встречи Александр Беспутин.