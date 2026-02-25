Дельфины в Приморском океанариуме общаются между собой на языке испанских пастухов

Оказывается, общаться при помощи свиста умеют не только дельфины, но и люди. В отдаленных районах Испании пастухи до сих пор переговариваются свистом через горы. Исследователи выяснили, что этот древний способ передачи информации очень похож на то, как «разговаривают» морские млекопитающие. Об этом рассказали в Приморском океанариуме.
В Пиренеях и на Канарских островах местные жители используют язык сильбо — это особая свистящая форма испанского языка. Как считают ученые, его придумали пастухи: в горной местности обычные слова искажаются эхом, а свист летит далеко и четко. Люди буквально пересвистываются друг с другом на огромных расстояниях.
Именно эту техническую особенность звука используют и дельфины-афалины, когда общаются между собой в океане. В «лексиконе» дельфинов насчитывается более двухсот различных звуков.
Как же дрессировщикам удается управлять этим сложным «оркестром»? Секрет прост — поощрение рыбой.
— Это естественные звуки животных, издаваемые ими в разных состояниях: во время восторга от удачной охоты, в период брачных игр или общения друг с другом. Взаимодействуя с животным, тренер закрепляет необходимый звук, используя стимул в виде подкрепления и отрабатывает его во время занятий. Иногда животное самостоятельно предлагает дополнительно какие-то звуки, понимая, что это легкая охота. Они знают, что за таким «пением» следует вкусная рыбка, — пояснил руководитель службы по работе с морскими млекопитающими Антон Брыков.
Кстати, у каждого дельфина есть свой личный «автограф» — уникальный сигнатурный свист, по которому его безошибочно узнают сородичи, даже если не видят его самого.