Дельфины в Приморском океанариуме общаются между собой на языке испанских пастухов

— Это естественные звуки животных, издаваемые ими в разных состояниях: во время восторга от удачной охоты, в период брачных игр или общения друг с другом. Взаимодействуя с животным, тренер закрепляет необходимый звук, используя стимул в виде подкрепления и отрабатывает его во время занятий. Иногда животное самостоятельно предлагает дополнительно какие-то звуки, понимая, что это легкая охота. Они знают, что за таким «пением» следует вкусная рыбка, — пояснил руководитель службы по работе с морскими млекопитающими Антон Брыков.