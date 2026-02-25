В Ростове часть Западного жилого массива осталась без света из-за аварии

Утром в среду, 25 февраля, часть жителей Западного жилого массива Ростова-на-Дону остались без электричества из-за аварийного отключения. Об этом сообщают в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго».
— Технологическое нарушение произошло в 6:15 в сети напряжением 10 киловольт. Без света остались потребители в границах улиц Еременко и 339-й Стрелковой дивизии. Ремонтные бригады уже приступили к работе. Ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии — три часа, — предупредили ресурсники.
Напомним, что помимо аварийного сегодня в Ростове запланированы и массовые плановые отключения. Они затронут десятки многоквартирных домов.
Из-за обрезки деревьев света не будет по улицам 34-я линия, Буйнакская, Кагальницкая, Смены, Славинская, Балка, в переулках Кривошлыковский, Гуковский, Кривянский и 5-й Сахалинский.
В это же время по причине технического обслуживания электричества не будет в переулках Анапский, Батайский, на улицах Доброхимовская, Краснодарская, 2-я Краснодарская, 1-я Круговая, 2-я Круговая, Парижской Коммуны, Евдокимова, Фурмановская, в переулках Кошевого, Ялтинский, Оренбургский, на улице Вавилова, проспекте Королева, по улицам Неклиновская, Туполева, в садовом товариществе «Восток», на улице Профсоюзная и в переулке Перовский.
Кроме того, с 9:00 до 14:00 света не будет в переулке Крепостном, а также на улицах Максима Горького, 249−255, 267, Восточная, 39−43, 50−54, Красноармейская, 248−262, 157.
