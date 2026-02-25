Комсомольчанина через суд лишили прав за опасное вождение

В Комсомольске-на-Амуре водитель на год лишен права управления автомобилем за опасное вождение, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В течение года он дважды был оштрафован за выезд на полосу встречного движения и оштрафован на 5 тысяч рублей.
Во время рассмотрения дела в мировом суде комсомольчанин заявил, что ехал по парковке. Он также отметил, что у него разъездной характер работы и есть иждивенец. Однако видеозапись с патрульного автомобиля ДПС доказала, что нарушение имело место.
— Мировой судья судебного участка № 32 Центрального округа Комсомольска-на-Амуре признал горожанина виновным в нарушении в виде выезда на полосу встречного движения и назначил наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год, — сообщили в объединенной пресс-службе судов Хабаровского края.
