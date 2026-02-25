Минздрав запретил продажу в Беларуси БАД из Турции и России

Министерство здравоохранения запретило продажу в Беларуси БАД из Турции и России. Соответствующие постановления заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача опубликовано на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Подробности приводит БелТА.
Под запретом оказался БАД «Орзакс Эффервесент Витамин С» со вкусом апельсина. Страной производства указана Турция. Решение было принято по причине несоответствия содержания витамина С Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
Кроме того, запрещена к продаже и биологически активная добавка «Витамин D3», которая была произведена в России индивидуальным предпринимателем. В этом случае поводом стало несоответствие содержания витамина D3. Верхний допустимый уровень потребления указанного витамина в сутки составляет 600 МЕ, а в инструкции к БАД было указано 2000 МЕ.
