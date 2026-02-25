Омичам предлагают приготовить лакомство для белого медведя

12:00 — Лекция о рационе и образе жизни полярной медведицы. Гости смогут приготовить лакомство для белой красавицы. 12:30—13:00 — Развлекательная программа на свежем воздухе, а также познавательная станция «Игровые будни медведя», где все желающие смогут оценить игрушки, с которыми играет Думка. 13:00—14:00 — В тёплом кафе гости просмотрят видео о Думке и поучаствуют в мастер-классе «Мишка на Севере».