Омичам предлагают приготовить лакомство для белого медведя

Большереченский зоопарк приглашает отметить Международный день полярного медведя, который проводят ежегодно. Этот экологический праздник направлен на привлечение внимания к необходимости защиты популяции полярных медведей. Об этом рассказали в соцсетях зоопарка.
В Большереченском зоопарке живёт полярная медведица Думка. Она демонстрирует свой характер и привычки, присущие этому виду, который обитает в самой суровой природной зоне Земли. Сотрудники зоопарка приглашают гостей разделить с ними важность этого природоохранного события и узнать больше о жизни крупнейших наземных хищников планеты.
Праздник состоится в субботу, 28 февраля, в 12:00.
Программа мероприятия:
12:00 — Лекция о рационе и образе жизни полярной медведицы. Гости смогут приготовить лакомство для белой красавицы.