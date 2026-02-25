Ричмонд
Омичам предлагают приготовить лакомство для белого медведя

В Большеречье отпразднуют День полярного медведя.

Источник: Om1 Омск

Большереченский зоопарк приглашает отметить Международный день полярного медведя, который проводят ежегодно. Этот экологический праздник направлен на привлечение внимания к необходимости защиты популяции полярных медведей. Об этом рассказали в соцсетях зоопарка.

В Большереченском зоопарке живёт полярная медведица Думка. Она демонстрирует свой характер и привычки, присущие этому виду, который обитает в самой суровой природной зоне Земли. Сотрудники зоопарка приглашают гостей разделить с ними важность этого природоохранного события и узнать больше о жизни крупнейших наземных хищников планеты.

Праздник состоится в субботу, 28 февраля, в 12:00.

Программа мероприятия:

12:00 — Лекция о рационе и образе жизни полярной медведицы. Гости смогут приготовить лакомство для белой красавицы. 12:30—13:00 — Развлекательная программа на свежем воздухе, а также познавательная станция «Игровые будни медведя», где все желающие смогут оценить игрушки, с которыми играет Думка. 13:00—14:00 — В тёплом кафе гости просмотрят видео о Думке и поучаствуют в мастер-классе «Мишка на Севере».