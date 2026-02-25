В России разработали нейросеть для повышения эффективности линий связи

Как рассказал руководитель проекта, академик РАН Михаил Федорук, архитектура нейросети основана на физических уравнениях (в том числе нелинейных уравнениях Шредингера) и имитирует разделение процессов на отдельные этапы. Ученые подобрали оптимальные параметры сети (число слоев, ширину фильтров) и научили ее компенсировать хроматическую дисперсию — искажение сигнала в волокне. В результате получилась модель, которая точно предсказывает, как сигнал будет распространяться на больших расстояниях, и может помочь улучшать волоконно оптические системы со спектральным уплотнением каналов.