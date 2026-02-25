В Красноярском крае пересчитали норок и выдр

Инспекторы отмечают, что учеты — работа кропотливая. Маршруты прокладывают по берегам водоемов, а следы зверьков заносят в специальные карточки. Следы норки легко спутать с отпечатками лап хорька или колонка, но опытный специалист не только без труда отличит одного зверька от другого, но даже определит пол и возраст животного.