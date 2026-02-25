В Красноярском крае пересчитали норок и выдр

В Красноярском крае пересчитали выдр и американских норок. Правда, не во всем регионе, а только на особо охраняемых природных территориях. Специалисты работали на берегах рек и озер почти два месяца. Результаты их труда были обнародованы 25 февраля.
Цифры оказались внушительными. На территории 32 заказников насчитали 1718 норок. Лидером по численности этих зверьков стал заказник «Арга», который находится сразу в трех округах: Ачинском, Боготольском и Назаровском. Там обнаружили 167 особей. Следом идет заказник «Красноярский» со 143 норками, а замыкает тройку «Кандатский», в котором 120 зверьков.
В Мотыгинском районе зафиксировали настоящий бум. В заказнике «Мотыгинское многоостровье» число норок выросло вдвое: с 9 до 18 особей. Всего же рост популяции отметили в девяти заказниках, еще в десяти ситуация осталась стабильной.
Что касается речных выдр, то их оказалось поменьше: 280 особей на 20 территориях. Эти зверьки предпочитают север края. Больше всего выдр обитает в заказнике «Маковский» в Бирилюсском и Енисейском районах — 55 штук. На втором месте «Больше-Кемчугский» с 38 особями, на третьем — «Кандатский», где насчитали 36 выдр.
Рекордсменом по приросту стал заказник «Красноярский». Если год назад там жили всего две выдры, то теперь специалисты насчитали одиннадцать. В целом численность выдр выросла в семи заказниках.
Инспекторы отмечают, что учеты — работа кропотливая. Маршруты прокладывают по берегам водоемов, а следы зверьков заносят в специальные карточки. Следы норки легко спутать с отпечатками лап хорька или колонка, но опытный специалист не только без труда отличит одного зверька от другого, но даже определит пол и возраст животного.