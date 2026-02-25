Ричмонд
Стали известны самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

Сварщики стали самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в начале 2026 года, следует из исследования hh.ru и сервиса «Моя смена». Отмечается, что медиана предлагаемых зарплат для этих специалистов составила около 267−300 тысяч рублей.

На втором месте по уровню дохода оказались электромонтажники с показателем примерно 160 тысяч рублей, на третьем — машинисты и монтажники, которым предлагают в среднем 146,9 тысячи рублей.

В десятку самых оплачиваемых рабочих профессий также вошли маляры и штукатуры с зарплатой около 135,5 тысячи рублей, автослесари и автомеханики — 120,2 тысячи рублей, а также токари, фрезеровщики и шлифовщики — 119,9 тысячи рублей.

Кроме того, в рейтинге представлены водители с доходом 105,5 тысячи рублей, операторы станков с ЧПУ — 104,3 тысячи рублей и механики, которым предлагают около 103,2 тысячи рублей, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что перестрахование стало единственной отраслью, где средняя заработная плата в октябре превысила 400 тысяч рублей. Как следует из статистики, средний доход в этой сфере составил 439,6 тысячи рублей.