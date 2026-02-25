Стали известны самые высокооплачиваемые рабочие профессии в России

Сварщики стали самой высокооплачиваемой рабочей профессией в России в начале 2026 года, следует из исследования hh.ru и сервиса «Моя смена». Отмечается, что медиана предлагаемых зарплат для этих специалистов составила около 267−300 тысяч рублей.