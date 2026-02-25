Ричмонд
«Белая зависть»: Мадлен показала фанатам, как проводит время в Монако

Блогер-миллионник Мадинахон Мамадалиева, больше известная как Мадлен, порадовала своих подписчиков в Instagram солнечными фотографиями из Монако, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Под фото Мадлен указала локацию — это Монте-Карло. Блогер показала свой отдых здесь — шопинг, пляж, вкусная еда, прогулка на яхте и многое другое. Мадлен покрасовалась в эффектных нарядах, ярких купальниках и бикини, демонстрируя отличную фигуру и бронзовый загар.

«Летом тоже хорошо!» — отметила она под фото. К слову, недавно Мадлен прекрасно отдохнула в Куршевеле и покаталась на лыжах. «Пушка, бомба!», «Шикарная», «Фигура топ», «Великолепная», «У нее круглый год лето. Честно, белая зависть», «Королева», «Красотка Мадина», «Ораза же», «Да чтобы я так жила!» — отреагировали в соцсети.