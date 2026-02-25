У-Лайка станет официальным символом «УниверЛиги»

Официальным символом мероприятия станет У-Лайка. Это вымышленный персонаж сибирской породы собак лайка, вдохновлённый знаменитым символом XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Соревнования «УниверЛиги» будут проходить на объектах универсиады, поэтому новый образ героя показывает участникам преемственность фестиваля. У-Лайка будет сопровождать студентов на сувенирной атрибутике фестиваля в виде подарочных мягких игрушек и ростовой куклы, которую можно будет встретить на церемониях открытия и закрытия.