У-Лайка станет официальным символом «УниверЛиги»

Официальным символом мероприятия станет У-Лайка. Это вымышленный персонаж сибирской породы собак лайка, вдохновлённый знаменитым символом XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Соревнования «УниверЛиги» будут проходить на объектах универсиады, поэтому новый образ героя показывает участникам преемственность фестиваля. У-Лайка будет сопровождать студентов на сувенирной атрибутике фестиваля в виде подарочных мягких игрушек и ростовой куклы, которую можно будет встретить на церемониях открытия и закрытия.
Отметим, что участниками «УниверЛиги» станут 3000 студентов из 500 образовательных организаций. Соревнования пройдут по 27 видам спорта. Среди них будут традиционные дисциплины (футбол на снегу, волейбол, лыжные гонки) и новые форматы, такие как киберспорт, спортивное программирование и гонки на дронах.
В «УниверЛиге» примут участие лидеры студенческих спортивных клубов, которые пройдут обучение по четырём направлениям: «менеджеры ССК», «медиаменеджеры ССК», «Тренеры универов» и «Капитаны универов». Также активисты определят идентичность современного российского студента-спортсмена на деловой программе события и примут участие в различных мастер-классах от известных спортсменов и конкурсе «Зимний кубок болельщиков».