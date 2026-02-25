Президент Сербии посетит Астану: что обсудят лидеры

По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева
Визит пройдет в формате полноформатных переговоров на высшем уровне.
О чем будут говорить лидеры.
Главы государств обсудят текущее состояние казахско-сербских отношений. Рассмотрят перспективы их дальнейшего развития.
Особое внимание будет уделено укреплению политического диалога. Расширению торгово-экономического сотрудничества. Активизации культурно-гуманитарных связей.
Ожидается, что переговоры позволят придать дополнительный импульс двустороннему взаимодействию.
Почему это важно.
Сербия остается одним из ключевых партнеров Казахстана в Юго-Восточной Европе. Страны последовательно развивают политические контакты и экономические связи.
Расширение сотрудничества может затронуть промышленность. Инвестиционные проекты. Логистику. Образование и культурные обмены.
В условиях меняющейся геоэкономической повестки такие визиты рассматриваются как инструмент укрепления стабильных и взаимовыгодных партнерств.
Что дальше.
По итогам переговоров возможны совместные заявления и договоренности о дальнейшем расширении сотрудничества.
Эксперты отмечают, что официальный визит может стать новым этапом в развитии стратегического диалога между Астаной и Белградом.