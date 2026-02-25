Ричмонд
Президент Сербии посетит Астану: что обсудят лидеры

По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 26—27 февраля Астану с официальным визитом посетит Президент Сербии Александр Вучич.

Источник: DKNews.kz

По приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева 26—27 февраля Астану с официальным визитом посетит Президент Сербии Александр Вучич, передает DKNews.kz.

Визит пройдет в формате полноформатных переговоров на высшем уровне.

О чем будут говорить лидеры.

Главы государств обсудят текущее состояние казахско-сербских отношений. Рассмотрят перспективы их дальнейшего развития.

Особое внимание будет уделено укреплению политического диалога. Расширению торгово-экономического сотрудничества. Активизации культурно-гуманитарных связей.

Ожидается, что переговоры позволят придать дополнительный импульс двустороннему взаимодействию.

Почему это важно.

Сербия остается одним из ключевых партнеров Казахстана в Юго-Восточной Европе. Страны последовательно развивают политические контакты и экономические связи.

Расширение сотрудничества может затронуть промышленность. Инвестиционные проекты. Логистику. Образование и культурные обмены.

В условиях меняющейся геоэкономической повестки такие визиты рассматриваются как инструмент укрепления стабильных и взаимовыгодных партнерств.

Что дальше.

По итогам переговоров возможны совместные заявления и договоренности о дальнейшем расширении сотрудничества.

Эксперты отмечают, что официальный визит может стать новым этапом в развитии стратегического диалога между Астаной и Белградом.

