Чемпионке Сурдлимпийских игр Фаине Мейрмановой подарили квартиру в Усть-Каменогорске

Фаина является членом основного состава Национальной сборной Казахстана, в большом спорте она уже восемь лет. За последние два года спортсменка продемонстрировала стабильно высокие результаты на международной и республиканской аренах, став чемпионкой мира по сурдо-легкой атлетике в 2024 году в городе Тайбэй.