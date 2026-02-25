Чемпионке Сурдлимпийских игр Фаине Мейрмановой подарили квартиру в Усть-Каменогорске

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов вручил ключи от 3-комнатной квартиры казахстанской легкоатлетке — чемпионке XXV летних Сурдлимпийских игр Фаине Мейрмановой.
Уроженка Восточно-Казахстанской области завоевала золотую медаль в Токио в ноябре 2025 года. В соревнованиях по легкой атлетике в дисциплине «прыжок в высоту» Фаина показала результат 1,79 метра, уверенно заняв первое место. Также она установила рекорд Игр, завоевав звание чемпионки Сурдлимпиады.
«Победа Фаины стала значимым вкладом в копилку национальной сборной Республики Казахстан и подтверждением высокого уровня развития спорта в Восточно-Казахстанской области», — заявили в акимате.
Фаина является членом основного состава Национальной сборной Казахстана, в большом спорте она уже восемь лет. За последние два года спортсменка продемонстрировала стабильно высокие результаты на международной и республиканской аренах, став чемпионкой мира по сурдо-легкой атлетике в 2024 году в городе Тайбэй.
В 2024-м Фаина стала победительницей Азиатско-Тихоокеанских игр в Куала-Лумпуре, а также многократной чемпионкой Республики Казахстан.
В декабре 2025-го премьер Казахстана Олжас Бектенов вручил Фаине Мейрмановой благодарственное письмо от имени президента.
На Сурдлимпийских играх в Токио казахстанские спортсмены защищали честь страны в восьми видах спорта и завоевали 25 медалей — 8 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых. В результате Национальная сборная заняла девятое место в общекомандном зачете.