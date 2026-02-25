Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чемпионке Сурдлимпийских игр Фаине Мейрмановой подарили квартиру в Усть-Каменогорске

Легкоатлетка завоевала золотую медаль в Токио в ноябре 2025 года.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 25 фев — Sputnik. Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов вручил ключи от 3-комнатной квартиры казахстанской легкоатлетке — чемпионке XXV летних Сурдлимпийских игр Фаине Мейрмановой.

Уроженка Восточно-Казахстанской области завоевала золотую медаль в Токио в ноябре 2025 года. В соревнованиях по легкой атлетике в дисциплине «прыжок в высоту» Фаина показала результат 1,79 метра, уверенно заняв первое место. Также она установила рекорд Игр, завоевав звание чемпионки Сурдлимпиады.

«Победа Фаины стала значимым вкладом в копилку национальной сборной Республики Казахстан и подтверждением высокого уровня развития спорта в Восточно-Казахстанской области», — заявили в акимате.

Фаина является членом основного состава Национальной сборной Казахстана, в большом спорте она уже восемь лет. За последние два года спортсменка продемонстрировала стабильно высокие результаты на международной и республиканской аренах, став чемпионкой мира по сурдо-легкой атлетике в 2024 году в городе Тайбэй.

В 2024-м Фаина стала победительницей Азиатско-Тихоокеанских игр в Куала-Лумпуре, а также многократной чемпионкой Республики Казахстан.

В декабре 2025-го премьер Казахстана Олжас Бектенов вручил Фаине Мейрмановой благодарственное письмо от имени президента.

На Сурдлимпийских играх в Токио казахстанские спортсмены защищали честь страны в восьми видах спорта и завоевали 25 медалей — 8 золотых, 4 серебряных и 13 бронзовых. В результате Национальная сборная заняла девятое место в общекомандном зачете.