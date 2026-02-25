Солистка группы «Воровайки» Павлова потеряла двоих мужей до смерти детей

Дети экс-солистки группы «Воровайки» Яны Павловой погибли, упав в овраг. Ранее артистка похоронила двух мужей.
Так, первый супруг певицы Анатолий несколько раз сидел в тюрьме, а позже скончался, не дожив до 50-летия несколько недель.
— Как будто я себе это напела. Что пою, то и у меня и случилось. Мне нужен был мужчина для жизни, а ему была нужна тюремная романтика. Освободился, украл, в тюрьму. Так это и продолжалось. И я устала ждать, — вспоминает Павлова.
Также артистка состояла в браке с Алексеем Куцурубовым, от которого она родила сына. Мужчина ушел из жизни в 2020 году в возрасте 35 лет. Как рассказывала сама Яна Павлова, его не стало 8 марта — в день рождения ее первого супруга.
— За несколько дней до этой даты Толя приснился Леше — второму мужу. Приглашал на свой день рождения. Я сказала не обращать на это внимания. Но 8 марта Алексея не стало. Пошел в гости на день рождение. Черная вдова я, как еще назвать, — призналась певица на шоу «Привет, Андрей».
СМИ сообщили о смерти детей артистки 22 февраля. Тела детей Павловой в овраге в селе Подгородняя Покровка в Оренбургской области нашли местные жители. Позже в Сети появилось фото злополучной горки.
По факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Позднее артистка подтвердила информацию об организации сбора на похороны ее детей.