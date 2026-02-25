Синоптик Макарова: В Московском регионе снегопад закончится вечером

Пик снегопада, который начался в Москве во вторник, 24 февраля, ожидается в ночь на 25 февраля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, за день на московской метеостанции ВДНХ зафиксировали три миллиметра осадков, в Тушино — два миллиметра, на Балчуге — четыре миллиметра, а в Новой Москве — пять миллиметров.