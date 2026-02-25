Синоптик Макарова: В Московском регионе снегопад закончится вечером

Ведущий специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что снегопад, начавшийся в Московском регионе во вторник, 24 февраля, завершится в среду, 25 февраля, вечером. По ее словам, осадки оказались более продолжительными, чем ожидалось.
Она отметила, что во вторник местами наблюдался сильный снег, а в ночь на среду прошел умеренный. За сутки высота снежного покрова увеличилась до 10 сантиметров, еще около пяти сантиметров выпало за ночь.
Днем в среду, по словам синоптика, ожидается небольшой, местами умеренный снег, который добавит к покрову еще примерно два сантиметра, передает ТАСС.
Пик снегопада, который начался в Москве во вторник, 24 февраля, ожидается в ночь на 25 февраля. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, за день на московской метеостанции ВДНХ зафиксировали три миллиметра осадков, в Тушино — два миллиметра, на Балчуге — четыре миллиметра, а в Новой Москве — пять миллиметров.
Ранее Роскосмос опубликовал фото, на котором запечатлен циклон, ставший причиной нового снегопада в столице. Утром 24 февраля циклон, который навис над Центральной РФ, начал тормозить и терять активность.