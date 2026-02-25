Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 25 февраля 2025:

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 25 февраля 2025:

1. Облом — лимит расчета наличными в Молдове не изменят: Ограничение в расчете кэшем остаются в силе — как это ударит по простым гражданам.

2. Шок: В Кишинёве агрессивный водитель с газовым баллончиком напал на женщину с ребенком — пострадавшие получили ожоги, чудом не оставшись без зрения.

3. Да карма у них не та: Премьер-министр Молдовы раскрыл секрет богатства — теперь заживем.

4. Ночью зима, а днем весной пахнет: Температурные качели в Молдове продолжаются — синоптики удивили прогнозом погоды.

5. «В МИДе получают огромные зарплаты и живут припеваючи»: Многие послы ничего не делают для Молдовы за рубежом, они просто глупцы — политик.

Молдавское — значит, дорого: Друзья за границей просят прислать наши фрукты-овощи, — а где их взять.

Благополучно хороним наше сельское хозяйство, в супермаркетах импортных овощей-фруктов больше, чем отечественных продуктов (далее…).

Люди не строят, не инвестируют, не покупают, а выжидают и выживают: Почти 90 процентов жителей страны считают, что Молдова переживает тяжелейший экономический кризис — только власть вещает, что у нас всё хорошо.

Только от вида коммунальных счетов глаза из орбит вылезают (далее…).

Белый дом аплодировал молдаванке стоя: Скрипачка Панфили покорила Трампа, он назвал ее «великолепной», а где-то в это время заплакала президентка Санду.

Скрипачка из Молдовы Русанда Панфили выступила в Белом доме перед Дональдом Трампом — президент США приветствовал её стоя и назвал «невероятной и великолепной» [видео] (далее…).

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
