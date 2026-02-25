Эксперт дал советы, что стоит осмотреть на даче после зимы

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. После зимы на даче сначала необходимо осмотреть вход, дорожки и ступени, а также водостоки и места стыков, проверить электрику, состояние розеток на веранде, удлинителей, уличных светильников, щитка и автоматов, рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.
«Электрику тоже лучше проверить до начала активного сезона, состояние розеток на веранде, удлинителей, уличных светильников, щитка, автоматов. Если провод где-то потрескался или изоляция стала хрупкой, замену лучше не откладывать», — сказал Орехов интернет-изданию «Лента.ру».
По его словам, необходимо также осмотреть вход, калитку, замки, петли, дорожки и ступени на дачном участке. Он объяснил, что за зиму их часто ведет, крепеж слабеет, дерево сыреет, плитка может приподняться. После этого можно перейти к дому и внимательно проверить крышу, водостоки, места стыков, козырек над входом, отметил он.
Эксперт также советует при наличие чердака проверить, нет ли следов протечек, плесени, сырого утеплителя, но в сухой день, а окна и двери открыть и закрыть несколько раз. Перед запуском воды необходимо осмотреть трубы, краны, соединения, насос, бак и фильтры, добавил он.
Орехов также советует весной убрать прошлогоднюю листву, проверить теплицу, водостоки и деревянные конструкции на предмет гнили, обновить защитные покрытия и провести ревизию сарая и инвентаря.