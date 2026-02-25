Эксперт дал советы, что стоит осмотреть на даче после зимы

По его словам, необходимо также осмотреть вход, калитку, замки, петли, дорожки и ступени на дачном участке. Он объяснил, что за зиму их часто ведет, крепеж слабеет, дерево сыреет, плитка может приподняться. После этого можно перейти к дому и внимательно проверить крышу, водостоки, места стыков, козырек над входом, отметил он.