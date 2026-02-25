ВСУ начали применять мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера

Украинская армия начала применять мины на радиовзрывателях с эффектом Доплера. Как рассказал замгендиректора производства дрондетекторов «Тень» Дмитрий Садовник, методы обнаружения и борьбы с подобными минами аналогичные методам обнаружения беспилотников.
— Устанавливается мина с датчиками, которые выпускают радиосигнал. При появлении и передвижении любого объекта изменяется радиофон, на что и срабатывает датчик, который приводит к детонации мины, — отметил эксперт в беседе с РИА Новости.
Тем временем Киев и Вильнюс подписали договор о производстве в Литве вооружения для украинской армии. Договоренность скрепили подписями литовский президент Гитанас Науседа и его украинский коллега Владимир Зеленский.
В середине февраля российская армия уничтожила на границе Харьковской области группу колумбийских наемников Вооруженных сил Украины.
Ранее ВС РФ нанесли удар при помощи комплекса «Искандер-М» по пусковым установкам зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 и реактивной системе залпового огня HIMARS ВСУ.