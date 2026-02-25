В Госдуме назвали новый размер социальной пенсии после индексации

По словам парламентария, увеличение превысит текущий уровень инфляции. Это решение направлено на поддержку наиболее уязвимых категорий населения в условиях меняющейся экономической ситуации.
Социальные пенсии назначаются гражданам, которые не приобрели право на страховую пенсию. Они выплачиваются по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, а также детям, оба родителя которых неизвестны.
Ранее Life.ru писал, что пенсия космонавтов 1-го класса и инструкторов-космонавтов может достигать более одного миллиона рублей. Размер пенсии за выслугу лет для космонавтов зависит от стажа службы. При полной выслуге — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин — пенсия составляет 55% от денежного довольствия и увеличивается на 3% за каждый дополнительный год.
