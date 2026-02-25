Бастрыкин поручил возбудить дело из-за проблем с водой в селе Ростовской области

— В социальных сетях к председателю СК обратились жители Мишкинского сельского поселения. Они рассказали, что в их домах нет нормальной воды, — ввели в суть дела в информационном центре. — Люди вынуждены пользоваться технической водой из скважин и водонапорных башен. В ней содержатся различные примеси.