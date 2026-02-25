Ричмонд
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за проблем с водой в селе Ростовской области

Жители Мишкинского поселения пожаловались, что несколько лет пользуются технической водой с примесями.

Источник: Комсомольская правда

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав жителей на качественное водоснабжение на территории сельского поселения в Ростовской области. Об этом сообщает информационный центр СК России.

— В социальных сетях к председателю СК обратились жители Мишкинского сельского поселения. Они рассказали, что в их домах нет нормальной воды, — ввели в суть дела в информационном центре. — Люди вынуждены пользоваться технической водой из скважин и водонапорных башен. В ней содержатся различные примеси.

В сообщении уточняется, что трубопровод в этой местности сильно изношен.

— Несколько лет его никто не обслуживал. При этом жители платят за воду по завышенным тарифам, — далее приводят аргументы обратившихся в СК. — Они не согласны с такими начислениями. Обращения в разные инстанции не помогли.

Эту ситуацию уже освещали в СМИ. Сейчас в региональном следственном управлении проводят проверку.

Глава ведомства дал указание руководителю Следственного управления по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и доложить о результатах. Исполнение поручения взяли на контроль в центральном аппарате.

