Бастрыкин поручил возбудить дело из-за проблем с водой в селе Ростовской области

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав жителей на качественное водоснабжение на территории сельского поселения в Ростовской области. Об этом сообщает информационный центр СК России.
— В социальных сетях к председателю СК обратились жители Мишкинского сельского поселения. Они рассказали, что в их домах нет нормальной воды, — ввели в суть дела в информационном центре. — Люди вынуждены пользоваться технической водой из скважин и водонапорных башен. В ней содержатся различные примеси.
В сообщении уточняется, что трубопровод в этой местности сильно изношен.
— Несколько лет его никто не обслуживал. При этом жители платят за воду по завышенным тарифам, — далее приводят аргументы обратившихся в СК. — Они не согласны с такими начислениями. Обращения в разные инстанции не помогли.
Эту ситуацию уже освещали в СМИ. Сейчас в региональном следственном управлении проводят проверку.
Глава ведомства дал указание руководителю Следственного управления по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и доложить о результатах. Исполнение поручения взяли на контроль в центральном аппарате.
