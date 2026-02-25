Специалисты департамента контроля Омска выписали более 80 предписаний за снег и наледь в феврале

Специалисты департамента контроля Омска усилили мониторинг зимнего содержания городских территорий. С начала февраля управляющие компании и предприниматели получили более 50 предписаний за некачественную уборку снега во дворах многоквартирных домов и на прилегающих к коммерческим объектам участках. Рейдовые мероприятия продолжаются, выявляя нарушения даже в сильные морозы.
Отдельное внимание инспекторы уделили безопасности крыш. Так, еще 31 предписание было выдано из-за скопления снежных масс и наледи на кровлях. В ведомстве пояснили, что в одном документе могут фигурировать сразу несколько объектов, где были зафиксированы нарушения. Работы по содержанию территорий должны проводиться строго в установленные сроки и по мере необходимости, независимо от погодных условий.
Фото: пресс-служба администрации города Омска.
В департаменте контроля предупредили, что устранять нарушения необходимо незамедлительно. С приходом оттепели возрастает риск схода снежных масс с крыш и подтопления территорий, поэтому ждать потепления нельзя. Хозяйствующим субъектам, игнорирующим требования по зимнему содержанию, грозит административная ответственность. Штраф за несвоевременное проведение работ может достичь 20 тысяч рублей.
