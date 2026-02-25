Специалисты департамента контроля Омска выписали более 80 предписаний за снег и наледь в феврале

Отдельное внимание инспекторы уделили безопасности крыш. Так, еще 31 предписание было выдано из-за скопления снежных масс и наледи на кровлях. В ведомстве пояснили, что в одном документе могут фигурировать сразу несколько объектов, где были зафиксированы нарушения. Работы по содержанию территорий должны проводиться строго в установленные сроки и по мере необходимости, независимо от погодных условий.