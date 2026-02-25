На въезде в «Зелёный угол» снесли незаконный шиномонтаж

Территория, где располагался «Зелёный угол», входит в состав Сапёрного редута № 4 — объекта культурного наследия. Балансодержателем редута выступает Владивостокский музей-заповедник имени В. К. Арсеньева. Именно по его инициативе площадка постепенно очищается от самовольных построек и будет в дальнейшем благоустроена.