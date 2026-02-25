На въезде в «Зелёный угол» снесли незаконный шиномонтаж

Во Владивостоке на въезде на бывший авторынок «Зелёный угол» (улица Нейбута, 87а) начался демонтаж незаконной постройки. Под снос пошла мастерская шиномонтажа площадью 35 квадратных метров, возведённая без разрешения и признанная самовольной. На месте работают сотрудники «СГТ», полиция и отряд «Тигр».
Как сообщили в пресс-службе мэрии, это не единственный объект на данной территории, который планируется ликвидировать. Демонтаж проводится в рамках планомерного освобождения площадки от коммерческой застройки. Ранее авторынок уже был значительно сокращён, часть торговых точек закрыта.
Территория, где располагался «Зелёный угол», входит в состав Сапёрного редута № 4 — объекта культурного наследия. Балансодержателем редута выступает Владивостокский музей-заповедник имени В. К. Арсеньева. Именно по его инициативе площадка постепенно очищается от самовольных построек и будет в дальнейшем благоустроена.
Благоустройство Сапёрного редута № 4 планируется начать в 2026 году. Проект создания историко-культурной рекреационной зоны сейчас находится на стадии согласований.