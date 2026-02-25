Конец света переносится на 2027 год? Что в своих предсказаниях видели Ванга, Жириновский и Пугачёва

На самом деле вокруг 2027 года много прогнозов — как вполне приемлемых, так и крайне забавных! Например, некоторые астрологи уверены, что до 2027 года появится новая цивилизация! Если всё-таки рассуждать о более приземлённых высказываниях, то можно найти удивительные совпадения. Пугачёва и Жириновский, документы из Ватикана, Ванга — все они указывают на один и тот же год как на время завершения старого мира. Но документальных подтверждений у пророчества Малахии нет, слова певицы нельзя трактовать как точный прогноз, да и всем остальным предсказаниям нет повреждений. Остаётся только наблюдать за тем, как стремительно меняется мир, и ждать очередных предсказаний. А о том, почему астрологи боятся этих пяти дней в марте, — читайте в материалах Life.ru!