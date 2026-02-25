Минздрав: 50 тысяч 11-летних девочек в Беларуси прошли вакцинацию от ВПЧ

Минздрав сообщил, что 50 тысяч 11-летних девочек в Беларуси прошли вакцинацию от вируса папилломы человека. Подробности БелТА рассказала начальник управления контроля медицинской деятельности Министерства здравоохранения, председатель первичной организации «Белорусский союз женщин» Минздрава Ирина Киреева.
Киреева напомнила, что в стране в сентябре 2025 года началась акция по бесплатной ВПЧ-вакцинации девочек с 11 лет. Она добавила, что указанная прививка была включена в национальный календарь.
— Уже к 15 января 2026 года 50 тысяч 11-летних девочек прошли вакцинацию, плюс 11 тысяч в других возрастах, — подчеркнула начальник управления.
Специалист обратила внимание, что мера является добровольной, однако родители активно откликнулись после информационной работы, которая разъяснила, что вирус папилломы человека онкогенный, вызывает риск шейки матки. Она также заметила, что в случае недопонимания подключаются гинекологи, онкологи, эпидемиологи для прицельной работы с семьями.
«Это дало потрясающий результат — 83% охвата от всех, кто подлежал вакцинации», — сказано в сообщении.
