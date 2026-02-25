Спортсмены Прибайкалья завоевали 11 медалей на всероссийских соревнованиях по дзюдо

«Дзюдоисты Иркутской области стали обладателями трех золотых и восьми бронзовых медалей. Конкуренция на традиционных всероссийских соревнованиях была высокой: за награды боролись 364 спортсмена из 13 регионов страны, это юноши и девушки до 15 лет. В командных зачетах юноши и девушки Иркутской области заняли вторые места», — рассказал заместитель министра спорта региона Владимир Удовенко.