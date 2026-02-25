Спортсмены Прибайкалья завоевали 11 медалей на всероссийских соревнованиях по дзюдо

«Дзюдоисты Иркутской области стали обладателями трех золотых и восьми бронзовых медалей. Конкуренция на традиционных всероссийских соревнованиях была высокой: за награды боролись 364 спортсмена из 13 регионов страны, это юноши и девушки до 15 лет. В командных зачетах юноши и девушки Иркутской области заняли вторые места», — рассказал заместитель министра спорта региона Владимир Удовенко.
Победителями всероссийских соревнований среди юношей стали Дмитрий Макаров в весовой категории до 42 кг и Андрей Кочнев в весе до 60 кг. Бронзовые награды выиграли Ярослав Коротких (до 42 кг) и Данила Данилович (до 55 кг), сообщает пресс-служба областного Правительства.
Среди девушек первое место в весе до 57 кг заняла Роза Погонина. На третьи ступени пьедесталов почета поднялись Анастасия Шапутева (до 33 кг), Эвелина Развозжаева (до 33 кг), Екатерина Махмутова (до 40 кг), Алиса Эгго (до 44 кг), Полина Шихова (до 52 кг) и Алина Белова (свыше 63 кг).
Всероссийские соревнования на призы спортивного клуба «Дзюдоист» являются одним из этапов серии турниров «Лига Патриотов» Федерации дзюдо России. Юноши и девушки до 15 лет на протяжении сезона в личных состязаниях набирают рейтинговые очки на этапах «Лиги Патриотов» для отбора на первенство России.