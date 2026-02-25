Во Владивостоке спасли 62-летнего пациента после обширного инфаркта миокарда

На обратном пути медики неотрывно следили за состоянием мужчины. После посадки в районе Артема его оперативно перегрузили в реанимобиль и доставили в стационар Владивостока. Там рентгенхирург Вячеслав Воробьев провел экстренное стентирование — операцию по восстановлению проходимости сосудов сердца. Дальнейшее лечение проходило под наблюдением кардиолога Дарьи Лебедевой. Слаженные действия всех звеньев медицинской цепочки позволили спасти человеку жизнь, и после курса реабилитации он благополучно вернулся домой.