Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке спасли 62-летнего пациента после обширного инфаркта миокарда

Мужчину экстренно доставили на вертолете из Арсеньева.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке медики краевой больницы и специалисты Центра медицины катастроф провели сложную операцию 62-летнему пациенту, который перенес обширный инфаркт. Мужчину экстренно эвакуировали из Арсеньева на санитарном вертолете, чтобы в кратчайшие сроки доставить его в специализированный центр.

Это произошло в начале февраля. Пожилой мужчина поступил в Арсеньевскую городскую больницу с острым инфарктом миокарда. Местные врачи оперативно провели необходимые процедуры для поддержания жизни, но пациенту требовалось высокотехнологичное вмешательство, которое возможно только в условиях крупного сосудистого центра.

Понимая, что дорога по трассе может занять слишком много времени, коллеги из Арсеньева связались с Приморской краевой клинической больницей № 1 и запросили эвакуацию. К месту вылетел вертолет Ми-8 Территориального центра медицины катастроф. Бригада реаниматологов в составе Тимура Алиева и Егора Сабадина забрали тяжелого пациента, который находился на аппарате ИВЛ.

На обратном пути медики неотрывно следили за состоянием мужчины. После посадки в районе Артема его оперативно перегрузили в реанимобиль и доставили в стационар Владивостока. Там рентгенхирург Вячеслав Воробьев провел экстренное стентирование — операцию по восстановлению проходимости сосудов сердца. Дальнейшее лечение проходило под наблюдением кардиолога Дарьи Лебедевой. Слаженные действия всех звеньев медицинской цепочки позволили спасти человеку жизнь, и после курса реабилитации он благополучно вернулся домой.