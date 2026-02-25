Во Владивостоке спасли 62-летнего пациента после обширного инфаркта миокарда

Во Владивостоке медики краевой больницы и специалисты Центра медицины катастроф провели сложную операцию 62-летнему пациенту, который перенес обширный инфаркт. Мужчину экстренно эвакуировали из Арсеньева на санитарном вертолете, чтобы в кратчайшие сроки доставить его в специализированный центр.
Это произошло в начале февраля. Пожилой мужчина поступил в Арсеньевскую городскую больницу с острым инфарктом миокарда. Местные врачи оперативно провели необходимые процедуры для поддержания жизни, но пациенту требовалось высокотехнологичное вмешательство, которое возможно только в условиях крупного сосудистого центра.
Понимая, что дорога по трассе может занять слишком много времени, коллеги из Арсеньева связались с Приморской краевой клинической больницей № 1 и запросили эвакуацию. К месту вылетел вертолет Ми-8 Территориального центра медицины катастроф. Бригада реаниматологов в составе Тимура Алиева и Егора Сабадина забрали тяжелого пациента, который находился на аппарате ИВЛ.
На обратном пути медики неотрывно следили за состоянием мужчины. После посадки в районе Артема его оперативно перегрузили в реанимобиль и доставили в стационар Владивостока. Там рентгенхирург Вячеслав Воробьев провел экстренное стентирование — операцию по восстановлению проходимости сосудов сердца. Дальнейшее лечение проходило под наблюдением кардиолога Дарьи Лебедевой. Слаженные действия всех звеньев медицинской цепочки позволили спасти человеку жизнь, и после курса реабилитации он благополучно вернулся домой.