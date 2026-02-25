Разработаны удобрения, повышающие урожайность овса на 16%

В ходе испытаний выращивали семена овса при температуре 22 градуса Цельсия в почве, которая широко используется для нужд сельского хозяйства в умеренных районах Западной Сибири. Тесты показали, что его урожайность повышается на 15,9% при оптимальной аммониевой концентрации 3%. Также выяснили, что 9% содержание аммония способствует вегетативному росту и урожайности. Это подчеркивает различные потребности в питательных веществах на разных стадиях развития растений.