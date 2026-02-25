Ричмонд
Преступник в США попытался спрятаться от сотрудника полиции в мусорном баке

Преступник в США спрятался от сотрудника правоохранительных органов в мусорном баке, однако его нашел коммунальщик. Кадры в среду, 25 февраля, опубликовали на РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Огайо. 27-летний Джонатан Макмиллан сбежал от полиции после остановки за нарушение ПДД. Сотрудник ненадолго потерял злоумышленника из виду и организовал оцепление.

На кадрах видно, как работник коммунальных служб открывает бак, замечает мужчину внутри и пытается прилечь внимание полицейских, прыгая и отбегая от мусоровоза. После нарушитель выбрался и пробежал несколько кварталов.

Несмотря на это, полицейский смог нагнать преступника — его задержали за сопротивление аресту. За нарушение при вождении он мог получить лишь предупреждение, уточнили на телеканале.

Недавно в Германии также произошло ограбление филиала Volksbank в городе Штур (Нижняя Саксония). По данным полиции, трое неизвестных проникли в хранилище и скрылись. Размер ущерба пока не установлен.

Ранее в Сети появились кадры ограбления парижского Лувра. Кроме того, 12 января французские следователи обнаружили гараж, в котором воры прятали драгоценности, украденные из знаменитого музея.

