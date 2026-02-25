Предложен способ управления двигателем электромобиля

САМАРА, 25 февраля. /ТАСС/. Ученые из университетов Самары и Тольятти совместно со специалистами из Болгарии разработали способ управления двигателем электромобилей, делающий машину более выносливой и адаптированной для разных дорожных ситуаций. Планируется создание экспериментального образца, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
«Международная группа ученых предложила оригинальный способ управления двигателем для электромобиля, который может сделать машину более выносливой и отзывчивой в самых разных дорожных ситуациях. Речь идет о так называемом синхронном реактивном приводе — одном из самых перспективных, но и самых капризных типов двигателей», — сообщили в пресс-службе.
Синхронный реактивный двигатель электромобилей отличается простотой, легкостью и надежностью. В его роторе нет обмоток или дорогих магнитов, а только пластины стали. Но он требует идеальной синхронизации тока и положения ротора, чтобы мотор не терял мощность. Решение предложила команда исследователей, в которую вошли профессор Самарского технического университета Валерий Гольдштейн, доцент кафедры «Электроснабжение и электротехника» Тольяттинского госуниверситета Владимир Романов и болгарские специалисты Николай Джагаров и Николай Янев. Они разработали математическую модель и систему управления электродвигателем, в которых классический подход с использованием пропорционально-интегрального регулятора сочетается с интеллектуальным «наблюдателем».
«Предложенный нами метод позволяет управлять приводом, оценивая минимум параметров, что делает вычисления быстрыми, а реакцию системы — практически мгновенной. Результаты [тестирования разработки] порадовали. На графиках видно, что обычный регулятор “пасует” при включении нагрузки — скорость электромобиля проседает. Наша адаптивная система держит удар: скорость остается стабильной. Такую систему управления можно использовать для создания более надежных и энергоэффективных электромобилей. Она позволяет применять дешевые и простые синхронные реактивные двигатели, сохраняя динамику и комфорт», — приводятся слова Владимира Романова.
Как пояснили в Минобрнауки, в отличие от стандартных систем, которые реагируют на уже возникшее отклонение, адаптивный наблюдатель прогнозирует поведение привода. Он в реальном времени оценивает два ключевых параметра и корректирует управление, чтобы движение оставалось плавным и мощным даже при резких перепадах нагрузки. Теорию протестировали в среде программирования Matlab, смоделировав разные режимы езды. Следующим этапом ученые планируют воплотить свою математическую модель в реальном «железе» и испытать ее на экспериментальном стенде. Работа выполнена при поддержке Болгарского научного фонда.