Предложен способ управления двигателем электромобиля

Как пояснили в Минобрнауки, в отличие от стандартных систем, которые реагируют на уже возникшее отклонение, адаптивный наблюдатель прогнозирует поведение привода. Он в реальном времени оценивает два ключевых параметра и корректирует управление, чтобы движение оставалось плавным и мощным даже при резких перепадах нагрузки. Теорию протестировали в среде программирования Matlab, смоделировав разные режимы езды. Следующим этапом ученые планируют воплотить свою математическую модель в реальном «железе» и испытать ее на экспериментальном стенде. Работа выполнена при поддержке Болгарского научного фонда.