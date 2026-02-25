Пять жителей Башкирии умерли из-за опасных напитков: наибольшее число жертв — в Уфе

Роспотребнадзор Башкирии опубликовал данные по смертности от отравления спиртосодержащей продукцией в январе 2026 года.
Зарегистрировано девять летальных исходов. Это на пять случаев меньше, чем в январе 2025-го (тогда умерли 14 человек). Показатель смертности снизился с 0,3 до 0,2 случая на 100 тысяч населения.
Три смерти зафиксированы в Уфе. Еще по одному летальному случаю произошло в Ишимбае, Туймазах, а также в Бакалинском, Дюртюлинском, Стерлитамакском и Туймазинском районах.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.