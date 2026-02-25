Популярные «суперфуды» оказались опасными для фигуры при бесконтрольном поедании

Продукты содержат клетчатку, омега-3, белки и микроэлементы. Они помогают контролировать аппетит за счёт набухания в желудке, но не «сжигают жир». В одной столовой ложке — 50−60 ккал. При неучтённом добавлении можно набрать вес, приводит данные врача «Газета.ru».
Среди скрытых рисков: вздутие и спазмы из-за клетчатки; аллергические реакции; нарушение усвоения железа и кальция (льняные лигнаны); закупорка пищевода сухими семенами чиа без достаточного количества воды.
Врач рекомендует начинать с 1−2 чайных ложек в день, замачивать чиа минимум на 10 минут, использовать молотый лён. Важно пить достаточное количество воды и учитывать калории семян в общем рационе.
