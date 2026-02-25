Популярные «суперфуды» оказались опасными для фигуры при бесконтрольном поедании

Продукты содержат клетчатку, омега-3, белки и микроэлементы. Они помогают контролировать аппетит за счёт набухания в желудке, но не «сжигают жир». В одной столовой ложке — 50−60 ккал. При неучтённом добавлении можно набрать вес, приводит данные врача «Газета.ru».