Французский журналист Браяр восхитился Москвой, назвав город невероятным

Французский журналист и историк, сотрудник международного информагентства International Reporters Лоран Браяр рассказал в комментарии aif.ru, чем его восхитила Москва.
«Москва — невероятный город. Никогда не думал, что меня может так восхитить огромный мегаполис. Я — бургундец из провинции и исторического города Дижон, столицы герцогов. В масштабах России это маленький город, деревня. Но я полюбил Москву за её масштаб и современность. Это комфортный для жизни город, полный парков, музеев, с бесконечными возможностями. Он очень зелёный и приятный в тёплое время года. Несмотря на свои размеры, он сохраняет человеческий уют», — признался Лоран Браяр в комментарии aif.ru.
По словам француза, Москва впечатляет его иначе, чем Донбасс, где он работал последние годы. Однако Браяр отмечает, что их роднит дух храбрости и сопротивления захватчикам.
«Меня как для историка Москва — это ещё и символ сопротивления, город, который никогда не склонялся, даже будучи захваченным и истерзанным поляками или французами, даже под угрозой нацистской Германии, он остался стоять. Это маяк России и космополитичный город, где собирается разнообразие народов. Русские и москвичи всегда встречали меня с доброжелательностью и любовью», — сказал Лоран Браяр.
Ранее Лоран Браяр, руководящий исследовательской группы по сбору информации о наемниках Projet Camille Desmoulins III, рассказал об иностранцах, воюющих на стороне ВСУ.