Французский журналист Браяр восхитился Москвой, назвав город невероятным

«Москва — невероятный город. Никогда не думал, что меня может так восхитить огромный мегаполис. Я — бургундец из провинции и исторического города Дижон, столицы герцогов. В масштабах России это маленький город, деревня. Но я полюбил Москву за её масштаб и современность. Это комфортный для жизни город, полный парков, музеев, с бесконечными возможностями. Он очень зелёный и приятный в тёплое время года. Несмотря на свои размеры, он сохраняет человеческий уют», — признался Лоран Браяр в комментарии aif.ru.