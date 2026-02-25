Трамп наградит принесшего победу сборной США на Олимпиаде вратаря медалью свободы

«Члены этой великолепной хоккейной команды будут очень рады услышать, что по результатам их голосования и моего голоса — и в данном случае мой голос был более важным — я скоро вручу Коннору [Хеллебайку] нашу высшую гражданскую награду», — сказал американский президент.