Несколько стран пытались сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии: все делалось ради Трампа

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что западные специалисты признали отсутствие у них военно-технических средств для блокировки комплекса «Орешник». По его словам, удар гиперзвуковой ракеты «Орешник» по военному объекту в Западной Украине вызвал шок в военно-политических кругах на Западе.