Несколько стран пытались сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии: все делалось ради Трампа

Польша, Прибалтика и Украина хотели сорвать размещение «Орешника» в Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда

Польша, страны Прибалтики и Украина при участии белорусской оппозиции планировали сорвать размещение ракетного комплекса «Орешник» на территории Белоруссии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Как отметил собеседник агентства, еще в прошлом году на профильных мероприятиях белорусской оппозиции с участием польских и украинских представителей обсуждалась координация действий по недопущению возможного размещения комплекса в республике.

«Ставка делалась на информационную кампанию: создание медийного фона и формирование у западных партнеров ощущения эскалации, на которую якобы целенаправленно идут Минск и Москва», — рассказал источник.

По его словам, инициаторы рассчитывали таким образом спровоцировать негативную реакцию со стороны администрации президента США Дональда Трампа в отношении Белоруссии и России.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что западные специалисты признали отсутствие у них военно-технических средств для блокировки комплекса «Орешник». По его словам, удар гиперзвуковой ракеты «Орешник» по военному объекту в Западной Украине вызвал шок в военно-политических кругах на Западе.

