Грязевая столица: жители Владивостока жалуются на повсеместную антисанитарию

Главные претензии горожан — грязно даже в историческом центре дальневосточной столицы, на прогулочных маршрутах. По субъективному мнению, озвучиваемому в городских новостных каналах, «таким грязным город не был лет 40». Жители города обращают внимание, что редко видят и специализированную технику, и дворников.
«Машины если и проезжают, то как пылевая буря — техника только поднимает пыль и распределяет ее равномерно по дороге. А в некоторых районах ещё труха от листьев осенних лежит», — пишет житель Владивостока.
Грязь, пыль, мусор (который образуется не только из-за бескультурья некоторых граждан, но и разносится ветром из мусорных баков) видны на автобусных остановках, тротуарах, во дворах. Жители многих микрорайонов жалуются на остатки реагентов и песко-соляной смеси, которая осталась на тротуарах после снегопада, и никто её не убрал.
Сильно загрязнены и многие автобусы, работающие на внутригородских маршрутах. У некоторых машин из-за слоя грязи не видны даже таблички с государственными регистрационными номерами, что нарушает Правила дорожного движения. Например, утром 25 февраля такой «неопознаваемый» автобус, следовавший по маршруту № 1, был замечен в районе Второй Речки.
Добавляют проблем и водители грузовиков и других крупногабаритных машин, которые разносят по городу грязь со строительных площадок. Например, такие жалобы поступают на стройку объекта в районе фабрики «Заря». Спецтехника выезжает на трассу и движется в сторону пригорода, развозя по дороге, «грязнейшей после зимы», глину на несколько километров вперёд. Слой грязи создаёт скользкую пленку на асфальте, тем самым провоцируя аварийные ситуации.
На проблему грязи, развозимой спецтехникой, жаловались в telegram-чат главы города, но заявителю лишь ответили, что санитарные правила СП 48.13330.2019 и региональные нормы обязуют оборудовать пост мойки колес на выезде со стройплощадки. Отсутствие мойки влечет штрафы до 300 тыс. руб. для юридических лиц.
Отметим, что муниципальная служба «Содержание городских территорий» публикует ежедневные отчёты о проделываемой работе, упоминая и санитарную уборку территорий. Например, в планах на 25 февраля означены санитарные мероприятия на улицах 3-й Гарнизонной, Выселковой, Маковского, Светланской, Уборевича, Окатовой и Вилкова, проспекте Острякова. Но то ли новый мусор и грязь образуются быстрее, чем успевают убирать муниципальные бригады, то ли не все запланированные мероприятия удаётся реализовать из-за нехватки рабочих.