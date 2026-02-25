Грязевая столица: жители Владивостока жалуются на повсеместную антисанитарию

Добавляют проблем и водители грузовиков и других крупногабаритных машин, которые разносят по городу грязь со строительных площадок. Например, такие жалобы поступают на стройку объекта в районе фабрики «Заря». Спецтехника выезжает на трассу и движется в сторону пригорода, развозя по дороге, «грязнейшей после зимы», глину на несколько километров вперёд. Слой грязи создаёт скользкую пленку на асфальте, тем самым провоцируя аварийные ситуации.