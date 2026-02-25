Адвокат Чанышев объяснил, грозит ли уголовное дело за использование Telegram

Факт использования мессенджера Telegram в случае его признания экстремистским не повлечет за собой уголовного преследования. Об этом сообщил адвокат, председатель коллегии адвокатов «Адвокат премиум» Тимур Чанышев.
Эксперт отметил, что такой риск может возникнуть при администрировании экстремистских чатов и каналов, вербовке и финансировании запрещенных организаций.
Юрист добавил, что правовая оценка строится не на факте пользования мессенджером, а на конкретных действиях человека.
— Факт регистрации аккаунта или переписки с другими пользователями не приравнивается к участию в деятельности запрещенной структуры, — отметил Чанышев в беседе с ТАСС.
Днем ранее создатель мессенджера Павел Дуров сообщил, что в отношении него возбудили уголовное дело по статье о содействии терроризму. Он добавил, что Россия якобы намерена «подавить право на неприкосновенность частной жизни и свободу слова».
10 февраля в работе Telegram произошел масштабный сбой, наибольшие трудности возникли у пользователей мобильного приложения. Позднее Роскомнадзор подтвердил информацию о введении ограничений работы мессенджера.