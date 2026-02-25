Создан ИИ-модуль для планирования операций на органах грудной клетки

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета совместно с «РТК-Радиология» разработали программный модуль на основе искусственного интеллекта (ИИ) для предоперационного планирования хирургического вмешательства на органах грудной клетки. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
«Основная цель модуля — снизить риски для пациента, предоставив хирургу объективную, количественно обоснованную оценку анатомических особенностей конкретного пациента», — приводятся в сообщении слова заместителя технического директора «РТК Радиология» Алексея Быченкова.
Уточняется, что завершен основной этап разработки программного модуля, в том числе апробировано программное обеспечение.
В пресс-службе отметили, что модуль анализирует результаты компьютерной томографии и автоматически выполняет сегментацию легких, бронхиального, артериального и венозного деревьев, а также выявляет и локализует новообразования. С помощью интерактивных инструментов хирург может оценить функциональные последствия потенциального удаления той или иной легочной структуры у конкретного пациента.
Как рассказала директор Института персонализированной онкологии Сеченовского университета Марина Секачева, новый модуль позволяет перейти от визуальной оценки к количественному анализу анатомии конкретного пациента и прогнозированию функциональных последствий операции, что повышает обоснованность хирургических решений и формирует новый стандарт предоперационного планирования.
«Для хирурга критически важно еще до операции получить полную анатомическую картину — не только местоположение опухоли, но и топографию сосудов и бронхов. Такой подход позволяет свести к минимуму объем резекции, снизить риски интра- и послеоперационных осложнений и повысить предсказуемость исхода», — подытожил директор Клиники госпитальной хирургии Сеченовского Университета Евгений Тарабрин.