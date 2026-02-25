Создан ИИ-модуль для планирования операций на органах грудной клетки

В пресс-службе отметили, что модуль анализирует результаты компьютерной томографии и автоматически выполняет сегментацию легких, бронхиального, артериального и венозного деревьев, а также выявляет и локализует новообразования. С помощью интерактивных инструментов хирург может оценить функциональные последствия потенциального удаления той или иной легочной структуры у конкретного пациента.