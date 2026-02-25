Экс-посол Британии Брентон: последствия ударов по Ирану для США непредсказуемы

Бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон заявил ТАСС, что возможные удары США по Ирану могут обернуться непредсказуемыми последствиями. По его мнению, президент США Дональд Трамп способен нанести серьезный военный урон, однако добиться стратегической цели будет крайне сложно.
Брентон отметил, что стиль Трампа — усиливать давление и ждать уступок. Переброска американских сил в район Персидского залива, по его словам, может быть частью именно такой тактики. Однако Иран занял выжидательную позицию и на уступки не идет.
Дипломат напомнил, что Трамп обещал избирателям не втягивать страну в новые затяжные войны. Сейчас, считает Брентон, глава Белого дома надеется добиться соглашения по ядерной программе без прямого конфликта. В противном случае политические соображения могут подтолкнуть Вашингтон к силовому сценарию.
РФ призвала США отказаться от ударов по иранским ядерным объектам. Россия готова предоставить помощь для возобновления поиска дипломатических решений по иранской ядерной программе, заявил замминистра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.
Ранее KP.RU писал о заявлении Трампа по Ирану. По словам президента США, Тегеран не дает Вашингтону обещания не создавать ядерное оружие. Также американский лидер предупредил, что не даст иранской стороне получить его.