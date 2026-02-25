Ричмонд
В Сенате США призвали расследовать поездку главы ФБР на хоккейный матч

Сенатор США Дик Дурбин считает, что Кэш Патель должен вернуть государству деньги, потраченные в ходе поездки в Милан на Олимпиаду.

Источник: Аргументы и факты

Представители Демократической партии в юридическом комитете Сената США требуют провести расследование в связи с поездкой в Италию директора ФБР Кэша Пателя, который отправился на ведомственном самолёте на зимние Олимпийские игры, чтобы посмотреть хоккейный матч, сообщило агентство Bloomberg.

Законодатели считают, что руководитель Федерального бюро расследования оставил сотрудников агентства без авиации, которая понадобилась для их оперативной доставки на место преступления.

«Осведомитель сообщил демократам в юридическом комитете Сената, что агентам ФБР пришлось ночью пробираться через зимний шторм из Куантико, штат Вирджиния, в Провиденс, штат Род-Айленд, чтобы собрать доказательства на месте массовой стрельбы…» — говорится в публикации.

Кроме того, американские СМИ полагают, что перелёт Пателя в Италию обошёлся налогоплательщикам в 75 тысяч долларов. Сенатор Дик Дурбин на своей странице в социальной сети X* назвал действия главы ФБР «увеселительной поездкой за чужой счёт». Член юридического комитета верхней палаты Конгресса считает, что Патель должен вернуть государству деньги, потраченные в рамках этой поездки.

Дурбин также обратил внимание, что во время визита директора ведомства в Италию вооружённый злоумышленник пытался проникнуть в поместье президента США Дональда Трампа. Кроме того, по словам сенатора, в сентябре, когда в штате был убит консервативный активист Чарли Кирк, сотрудники ФБР прибыли на место преступления с задержкой из-за того, что самолёт агентства использовался Пателем.

Представители Федерального бюро расследования отвергли обвинения сенаторов. В ФБР подчеркнули, что Патель относится к категории «обязательных пользователей» ведомственной авиации и ввиду служебной необходимости не может летать коммерческими рейсами.

Напомним, ранее директора Федерального бюро расследования раскритиковали за то, что он присоединился к членам сборной США по хоккею для празднования победы и выпил с ними пиво в раздевалке. Двукратный олимпийский чемпион, хоккеист Александр Кожевников оценил в беседе с aif.ru этот скандал.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

