Косуля «похозяйничала» на придомовом участке в Усольском районе

IrkutskMedia, 25 февраля. В рабочем посёлке Тельма Усольского района косуля забрела на придомовой участок. Животное заглянуло в надворные постройки, изучило теплицы. Как сообщает служба по охране и использованию объектов животного мира Иркутской области, госинспекторов оперативно вызвала хозяйка участка.
Специалист службы поймал косулю и отвёз её в ветклинику. Врачи осмотрели животное, пришли к выводу, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. Косулю выпустили в естественную среду обитания.
Госохотинспекторы напоминают, что если вы заметили дикое животное в черте города или на своем участке, не пытайтесь поймать его самостоятельно и не подходите близко! В состоянии стресса оно может вести себя непредсказуемо.
Ранее агентство сообщало, что 19 февраля на территорию частного дома в посёлке Дзержинск Иркутского района забрела косуля. Об этом сообщил местный житель в службу по охране и использованию объектов животного мира Приангарья.