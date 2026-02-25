Ричмонд
Безруков накопил штрафы за нарушения правил ПДД на 20 тысяч рублей

Российский актер Сергей Безруков не выплачивает штрафы за нарушения правил ПДД — меньше чем за месяц он накопил долг на более чем 20 тысяч рублей. Об этом следует из материалов судебных приставов.

Так, с 3 по 20 февраля на артиста завели 21 исполнительное производство о взыскании «штрафов ГИБДД». Они возбуждены по актам «по делу об административном правонарушении», вынесенным с 30 октября по 21 ноября 2025 года центрами. Общая сумма задолженности Безрукова составляет 21 750 рублей, передает РИА Новости.

