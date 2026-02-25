Ценой детской жизни: суд заставил администрацию Дальнереченска оборудовать пляж

Суд отметил, что территория округа охватывает пять рек — Большая Уссурка, Уссури, Белая, Кедровка и Малиновка. Однако на лето 2025 года ни одно место для купания официально не было зарегистрировано как соответствующее требованиям МЧС России. В то же время жители регулярно отдыхают на девяти необорудованных участках у воды. Один из таких несанкционированных «пляжей» стал местом трагедии: в 2025 году там утонул ребёнок. Всего за последние пять лет в Дальнереченске погибли трое несовершеннолетних.