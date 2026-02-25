Ценой детской жизни: суд заставил администрацию Дальнереченска оборудовать пляж

Дальнереченский районный суд удовлетворил административный иск прокурора Приморья, поданный в защиту прав неопределённого круга лиц. Поводом для обращения стало длительное бездействие администрации Дальнереченского городского округа в обеспечении безопасных условий для отдыха у воды, сообщила пресс-служба суда.
«Суд удовлетворил требования прокурора, и возложил обязанность определить перечень мест массового отдыха населения на водных объектах на территории Дальнереченского городского округа, в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, а также оборудовать на территории Дальнереченского городского округа место массового отдыха — разрешенный для купания пляж, соответствующий Правилам охраны жизни людей на водных объектах в Приморье, в течение одного года с момента определения перечня мест массового отдыха населения на водных объектах», — говорится в сообщении.
Суд отметил, что территория округа охватывает пять рек — Большая Уссурка, Уссури, Белая, Кедровка и Малиновка. Однако на лето 2025 года ни одно место для купания официально не было зарегистрировано как соответствующее требованиям МЧС России. В то же время жители регулярно отдыхают на девяти необорудованных участках у воды. Один из таких несанкционированных «пляжей» стал местом трагедии: в 2025 году там утонул ребёнок. Всего за последние пять лет в Дальнереченске погибли трое несовершеннолетних.
Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение месяца.