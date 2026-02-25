Иркутянин подделал таможенные документы, чтобы получать зарубежные посылки

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура проверила соблюдение таможенного законодательства при получении международных почтовых отправлений. Выяснилось, что в прошлом году житель Иркутской области использовал поддельные документы для получения товаров из-за рубежа.
Установлено, что в 2024 году мужчина обратился к услугам таможенного брокера и получил в Иркутске почтовые отправления, предъявив подложные таможенные уведомления с отметками о разрешении на выпуск товаров. Однако, как показала проверка, на самом деле таможенные органы разрешения на выпуск этих грузов в свободное обращение не давали.
По материалам прокурорской проверки отдел дознания Иркутского линейного отдела МВД России на воздушном транспорте возбудил уголовные дела. Они квалифицированы по двум статьям: ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа в целях его использования) и ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование поддельного документа).
Транспортная прокуратура взяла на контроль ход и результаты расследования уголовных дел.
