Иркутянин подделал таможенные документы, чтобы получать зарубежные посылки

Установлено, что в 2024 году мужчина обратился к услугам таможенного брокера и получил в Иркутске почтовые отправления, предъявив подложные таможенные уведомления с отметками о разрешении на выпуск товаров. Однако, как показала проверка, на самом деле таможенные органы разрешения на выпуск этих грузов в свободное обращение не давали.