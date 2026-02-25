Ричмонд
Главаря Лобненского ОПС обвинили в 17 эпизодах хищений у бойцов СВО в Шереметьево

Лидеру Лобненского организованного преступного сообщества Владимиру Бардину предъявлено обвинение в 17 эпизодах хищений денежных средств у участников специальной военной операции. Преступления совершались в аэропорту Шереметьево.

«4 декабря 2025 года Бардину В. И. предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 (17 преступлений) УК РФ», — говорится в документе, который имеется в распоряжении ТАСС.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. По информации правоохранительных органов, свою вину он не признаёт.

Ранее Life.ru писал, что по делу о похищении денег у бойцов СВО в Шереметьево были арестованы 38 человек. Масштабная преступная группа действовала с 2022 года под руководством московского криминального авторитета Владимира Бардина по кличке Барсик.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.