Омский врач дал советы при борьбе со стрессом

Для укрепления иммунитета врач рекомендовал комплексный подход. В первую очередь необходимо нормализовать сон, уделяя ему не менее 7−8 часов в сутки. Важную роль играет регулярная физическая активность, так как умеренные нагрузки способствуют снижению уровня кортизола. Также стоит обратить внимание на сбалансированное питание с достаточным количеством белка и витаминов. Специалист посоветовал ограничить информационную перегрузку, устраивая цифровой детокс хотя бы на 1−2 часа в день, и практиковать методы релаксации, такие как дыхательные упражнения и прогулки. При выраженной тревожности рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту.