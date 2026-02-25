Омский врач дал советы при борьбе со стрессом

Стресс является естественной реакцией на угрозу и в краткосрочной перспективе даже полезен, так как активирует симпатическую нервную систему и повышает готовность к действию за счет выработки адреналина и кортизола. Об этом рассказал Городской поликлиники № 2 города Омска Даниил Криворотов. Он пояснил, как хроническое нервное напряжение подрывает защитные силы организма.
«Проблема возникает, когда стрессовое состояние затягивается. При длительном напряжении в крови постоянно повышен уровень кортизола, что приводит к снижению активности лимфоцитов и подавлению выработки антител. В результате усиливаются воспалительные процессы, а организм становится более уязвимым перед вирусами и бактериями. Хронический стресс опасен частыми ОРВИ, обострением гастрита, гипертонии и дерматитов, а также нарушением сна и синдромом хронической усталости», — отметил Криворотов.
Для укрепления иммунитета врач рекомендовал комплексный подход. В первую очередь необходимо нормализовать сон, уделяя ему не менее 7−8 часов в сутки. Важную роль играет регулярная физическая активность, так как умеренные нагрузки способствуют снижению уровня кортизола. Также стоит обратить внимание на сбалансированное питание с достаточным количеством белка и витаминов. Специалист посоветовал ограничить информационную перегрузку, устраивая цифровой детокс хотя бы на 1−2 часа в день, и практиковать методы релаксации, такие как дыхательные упражнения и прогулки. При выраженной тревожности рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту.
