«Весь город знает историю его подвига» — глава Петербурга наградил Хайрулло Ибадуллаева

«Встретился с Хайрулло Ибадуллаевым. Весь наш город знает историю его подвига. Во время работы, рискуя собой, он поймал 7-летнего мальчика, выпавшего из окна. Получил травму, но удержал ребенка. Вручил ему знак отличия “За доблесть в спасении” — за неравнодушие, готовность прийти на помощь и человечность», — говорится в сообщении.