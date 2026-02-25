Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Весь город знает историю его подвига» — глава Петербурга наградил Хайрулло Ибадуллаева

Александр Беглов вручил награду узбекистанцу за неравнодушие, готовность прийти на помощь и человечность.

Источник: Reuters

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов наградил знаком отличия «За доблесть в спасении» дворника, который спас выпавшего из окна седьмого этажа ребенка в Петербурге, Об этом Беглов написал в своем Telegram-канале.

«Встретился с Хайрулло Ибадуллаевым. Весь наш город знает историю его подвига. Во время работы, рискуя собой, он поймал 7-летнего мальчика, выпавшего из окна. Получил травму, но удержал ребенка. Вручил ему знак отличия “За доблесть в спасении” — за неравнодушие, готовность прийти на помощь и человечность», — говорится в сообщении.

В ходе торжественной церемонии в Смольном Хайрулло Ибадуллаев также получил в подарок от губернатора памятные часы, сообщили в пресс-службе правительства Санкт-Петербурга.

Ранее Ибадуллаев стал обладателем премии Тиграна Кеосаяна, а также получил медаль «Жасорат» от президента Узбекистана.

Хайрулло Ибадуллаев спас мальчика, который выпал из окна седьмого этажа дома в Санкт-Петербурге. Мужчина поймал ребенка и самортизировал удар от падения своим телом. Мать мальчика была дома, но находилась в другой комнате, а на окнах не были установлены блокираторы.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше