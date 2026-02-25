Билл Гейтс признался в измене жене с русскими женщинами и извинился за Эпштейна

Предприниматель и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс принес извинения сотрудникам своего фонда за связи с финансистом Джеффри Эпштейном. Он признался, что будучи женатым крутил романы на стороне, в том числе с русскими женщинами. Об этом пишет газета Wall Street Journal.
«Билл Гейтс извинился перед сотрудниками фонда Гейтса за свои связи с Джеффри Эпштейном, признав, что допустил ошибки, которые бросили тень на благотворительную группу», — сказано в публикации.
При этом Гейтс настаивал на том, что не принимал участия в преступлениях Эпштейна. Он назвал решение проводить время с этим финансистом «огромной ошибкой».
«Я не делал ничего противозаконного… Я лишь крутил романы на стороне, с русским игроком в бридж… и с русским ядерным физиком», — приводит газета слова миллиардера.
Как писал KP.RU, Гейтс заявлял, что его контакты с Эпштейном ограничивались лишь совместными ужинами, о чем он теперь глубоко сожалеет. При этом в опубликованных в конце января документах Минюста США говорится о возможных попытках сооснователя Microsoft скрыть интимные связи и получить медпрепараты.