Билл Гейтс признался в измене жене с русскими женщинами и извинился за Эпштейна

Как писал KP.RU, Гейтс заявлял, что его контакты с Эпштейном ограничивались лишь совместными ужинами, о чем он теперь глубоко сожалеет. При этом в опубликованных в конце января документах Минюста США говорится о возможных попытках сооснователя Microsoft скрыть интимные связи и получить медпрепараты.