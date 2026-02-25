Главные новости к утру 25 февраля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 февраля 2026.
Трамп заявил, что США работают над окончанием конфликта на Украине
Американский президент Дональд Трамп заявил, что его команда напряженно работает над тем, чтобы прекратить военные действия на Украине. Он заявил, что если ему удастся помирить стороны, это станет «девятой войной», которую он прекратил за свое президентство. Очередные переговоры Москвы и Киева предварительно намечены на конец февраля.
США потребовали от Киева прекратить атаки на американские объекты в РФ
ЦРУ предупредило о возможном вторжении Китая на Тайвань в 2027 году
На секретном брифинге ЦРУ руководителей американских корпораций предупредили о подготовке Китая к вторжению на Тайвань в 2027 году. Об этом рассказал источник The New York Times. Власти США опасаются, что возможное вторжение парализует технологический сектор, так как Тайвань контролирует производство 90% передовых микросхем в мире.
В Дании готовы обсуждать размещение ядерного оружия в стране
Глава Минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен во время визита в Киев заявил, что открыт к обсуждению вопроса о софинансировании ядерных программ или хранении ядерного оружия на территории королевства. Политика Дании в отношении ядерного оружия на протяжении последних 70 лет подразумевала запрет на его размещение.
СМИ сообщили об уничтожении архива документов об НЛО в США
По данным Daily Mail, крупный публичный архив рассекреченных материалов об НЛО исчез спустя сутки после распоряжения Дональда Трампа о публикации документов, связанных с внеземной тематикой. Речь идет о так называемом «Черном хранилище» под руководством уфолога Джона Гринвальда, с основного сервера которого удалили сотни гигабайт данных.