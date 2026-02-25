Главные новости к утру 25 февраля 2026 года

Американский президент Дональд Трамп заявил, что его команда напряженно работает над тем, чтобы прекратить военные действия на Украине. Он заявил, что если ему удастся помирить стороны, это станет «девятой войной», которую он прекратил за свое президентство. Очередные переговоры Москвы и Киева предварительно намечены на конец февраля.