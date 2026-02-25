Стало известно, сколько россиянок покупают себе подарки на 8 Марта

Более 60 процентов россиянок делают себе подарки к 8 Марта, следует из исследования сервисов «Купер» и «ОнИн». Сообщается, что 64 процента женщин радуют себя в этот день, при этом 24 процента делают это ежегодно, а 5 процентов планируют начать с этого года. Чаще так поступают девушки 18−24 лет.
В качестве подарков женщины выбирают косметику, одежду, аксессуары и украшения. Также популярны товары для дома и впечатления — мастер-классы и поездки. Небольшая часть планирует приобрести бьюти-гаджеты и смарт-устройства.
Отмечать 8 Марта собираются 78 процентов опрошенных. Чаще всего поздравляют мам, жен, сестер и подруг, а также бабушек и коллег. Большинство рассчитывают потратить на подарки до пяти тысяч рублей.
Среди популярных вариантов — сладости, парфюм, косметические наборы и подарочные сертификаты. Также выбирают украшения, чайные наборы, одежду, походы в СПА и аксессуары, передает ТАСС.
Ранее россияне назвали самые желанные подарки к 8 Марта и 23 Февраля. Согласно опросу платформы «Кукушка», женщины чаще всего мечтают о букете любимых цветов (31 процент), впечатлениях — поездках и событиях (28 процентов), а также о помощи с оплатой кредита или коммунальных услуг (19 процентов). В числе популярных вариантов также массаж и подарки по вишлисту.