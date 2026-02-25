Стало известно, сколько россиянок покупают себе подарки на 8 Марта

Более 60 процентов россиянок делают себе подарки к 8 Марта, следует из исследования сервисов «Купер» и «ОнИн». Сообщается, что 64 процента женщин радуют себя в этот день, при этом 24 процента делают это ежегодно, а 5 процентов планируют начать с этого года. Чаще так поступают девушки 18−24 лет.