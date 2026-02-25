Ростовчане подают коллективный иск в суд после закрытия нескольких фитнес-клубов

К заявлению нужно приложить копии следующих документов: договор с клубом со всеми приложениями, чек об оплате, заявление или претензию о расторжении договора (с доказательством отправки по юридическому адресу), почтовую опись и кассовый чек, отчет об отслеживании отправления, а также копию паспорта (первые две страницы и страницу с регистрацией).