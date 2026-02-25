Ростовчане подают коллективный иск в суд после закрытия нескольких фитнес-клубов

Роспотребнадзор поможет жителям Ростова-на-Дону, потерявшим деньги за неиспользованный абонемент после закрытия фитнес-клубов, подать коллективный иск в суд. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.
— В последнее время в управление стали поступать жалобы от клиентов, которые купили абонементы в клубы по адресам: проспект Космонавтов, 2Е, и улица Нижнебульварная, 6. Оба клуба закрылись, деньги людям не вернули, — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Теперь в Роспотребнадзоре намерены подать коллективный иск в защиту прав потребителей. Это предусмотрено статьей 46 Гражданского процессуального кодекса и законом «О защите прав потребителей».
— Чтобы присоединиться к иску, нужно направить в управление письменное заявление. В нем необходимо указать фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес проживания и кратко описать ситуацию: когда заключали договор с клубом и пытались ли его расторгнуть, — инструктируют пострадавших.
К заявлению нужно приложить копии следующих документов: договор с клубом со всеми приложениями, чек об оплате, заявление или претензию о расторжении договора (с доказательством отправки по юридическому адресу), почтовую опись и кассовый чек, отчет об отслеживании отправления, а также копию паспорта (первые две страницы и страницу с регистрацией).
Подать заявление можно двумя способами: через сайт управления в разделе «Прием обращений граждан» или лично по адресу: Ростов-на-Дону, 18-я линия, 7а, второй этаж.
За дополнительной информацией можно обращаться в отдел защиты прав потребителей по телефону: 8 (863) 282−82−63.
